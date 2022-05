Podiumkandidaat Almeida vanwege corona uit Giro

De Portugese wielrenner João Almeida moet de Ronde van Italië verlaten vanwege een positieve coronatest. De kopman van Team Emirates stond in het algemeen klassement op de vierde plaats, met 1 minuut en 54 seconden achterstand op leider Richard Carapaz uit Ecuador. Met nog vier etappes te gaan maakt besmetting met corona voor Almeida een einde aan de Giro.

De Portugees stond donderdag voorafgaand aan de achttiende etappe op met keelpijn. Een sneltest leverde een positieve uitslag op. “Het is zo jammer”, zei teambaas Mauro Gianetti tegen VeloNews. “João voelde zich niet zo goed en daarom hebben we een test gedaan. Hij krijgt nog een PCR-test, maar de sneltest was positief. Hij ligt uit de koers.” De andere renners en de stafleden van Team Emirates testten allemaal negatief.

De 23-jarige Portugees verloor woensdag in de bergetappe naar Lavarone meer dan een minuut op zijn concurrenten en zakte in het klassement van de derde naar de vierde plaats. Almeida zag echter nog kansen voor zichzelf op een podiumplaats omdat op de slotdag in Verona nog een tijdrit wordt verreden, zijn specialiteit. “Ik geef niet op, ik blijf vechten”, zei de Portugees na de zeventiende etappe. “Mijn Giro is nog lang niet voorbij.”

Almeida ging aan kop in het jongerenklassement, met 10.33 minuten voorsprong op Juan Pedro López. De Spanjaard neemt de witte trui nu over en de Nederlander Thymen Arensman klimt naar plek twee in het jongerenklassement. Arensman heeft iets minder dan 7 minuten achterstand op López.

Almeida eindigde vorig jaar als zesde in de Giro, een jaar eerder werd hij vierde. De Portugees reed toen ruim twee weken in de roze leiderstrui.