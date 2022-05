Tsitsipas in vier sets langs taaie Tsjech Kolar op Roland Garros

Stefanos Tsitsipas heeft zich in vier sets geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. De Griekse finalist van vorig jaar had het moeilijk tegen de Tsjech Zdenek Kolar, maar wist uitschakeling te voorkomen: 6-3 7-6 (8) 6-7 (3) 7-6 (7).

Tsisipas, als vierde geplaatst in Parijs, had in de tiebreak van de vierde set vier setpoints tegen en kon zich al bijna gaan opmaken voor een lange vijfsetter, net als in de eerste ronde tegen de Italiaan Lorenzo Musetti. Maar hij wist de setpoints van de Tsjechische nummer 134 van de wereldranglijst weg te werken en sloeg zelf wel toe.

Eerder op de dag wist Daniil Medvedev zich wel in straight sets te verzekeren van een plek bij de laatste 32. De Rus was de Serviër Laslo Djere met 6-3 6-4 6-3 de baas. Medvedev werd wel drie keer gebroken op het Court Philippe Chatrier, maar daar stelde hij zeven breaks tegenover.

Medvedev, de nummer 2 van de wereld, wist pas vorig jaar voor het eerst een wedstrijd te winnen in Parijs. Hij keerde dit jaar vlak voor Roland Garros terug na een kleine rugoperatie. Tijdens deze editie is hij nog zonder setverlies.

In de derde ronde neemt Medvedev het op tegen de Serviër Miomir Kecmanovic, de mondiale nummer 31.

Andrej Roeblev bereikte eveneens de derde ronde. De als zevende geplaatste Rus won in vier sets van de Argentijn Federico Delbonis: 6-3 3-6 6-2 6-3.