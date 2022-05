Van de Zandschulp hoopt derde te worden die Nadal in Parijs klopt

Botic van de Zandschulp verheugt zich op het naderende duel met 21-voudig grandslamkampioen Rafael Nadal. De beste Nederlander treft de Spanjaard vrijdag in de derde ronde van Roland Garros en kan de derde speler worden die de dertienvoudig kampioen weet te verslaan in Parijs.

“Ik kijk er naar uit om tegen hem te mogen spelen. Novak Djokovic, Nadal, Roger Federer en Andy Murray zijn toch wel op leeftijd en dat maakt het wel iets anders. Het is toch mooi als je nog keer tegen ze mag spelen voordat die jongens ermee ophouden”, zei Van de Zandschulp.

“Ik keek vroeger graag naar Nadal en ik heb hem ooit een keer live in actie gezien in Ahoy, waar hij een paar keer is geweest. In mijn jeugd ging ik nooit naar toernooien als de grand slams toe.”

Van de Zandschulp trof Nadal nooit eerder tegenover zich, ook niet op de trainingsbaan. “Ik heb geen idee hoe hoog zijn ballen stuiteren en hoe ze in mijn blad komen. Maar dat moet ik in de wedstrijd gaan ervaren. Als je tegen hem speelt, weet je in ieder geval dat hij voor elk punt gaat en ieder punt dezelfde intensiteit gaat leveren”, aldus Van de Zandschulp.

“En volgens mij doet hij het wel aardig als hij hier speelt. Hier in Parijs zijn het de moeilijkste omstandigheden om hem te treffen. Ik moet echt mijn borst nat gaan maken.”

Donderdagavond gaat de nummer 29 van de wereld met coach Peter Lucassen een strijdplan bedenken. “We gaan vaak de avond van tevoren allebei apart beelden bekijken en die dan met elkaar bespreken. Ik probeer het vaak vanuit mijn eigen spel te bekijken, maar ik kijk bijvoorbeeld ook naar de services van mijn tegenstander op de belangrijke momenten.”

De 35-jarige Nadal is op Roland Garros haast onverslaanbaar, weet ook Van de Zandschulp (26). “Hij heeft hier van twee mensen verloren en is in de loop der jaren steeds beter gaan spelen. Of ik denk te kunnen winnen? Ik geloof dat ik van iedereen kan winnen. Wie weet ook van Nadal.”

Nadal verloor in 2009 van de Zweed Robin Söderling en in 2016 en 2021 van Novak Djokovic.