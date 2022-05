Zwemmer Kamminga ook beste op 100 meter schoolslag

Op de tweede dag van de Mare Nostrum Tour in Barcelona bleek zwemmer Arno Kamminga in de aanloop naar de wereldkampioenschappen opnieuw in goede vorm. Na het goud op de 200 meter schoolslag was de 26-jarige Katwijker ook op de 100 meter (59,24) de snelste in het zwembad van Club Natació Sant Andreu.

Het was voor Kamminga de tweede ‘dubbel’ op de 100 en 200 schoolslag. In Monaco presteerde hij dat vorig weekeinde ook al.

Op de 100 meter bleef hij de Italiaan Nicolò Martinenghi (59,66) en de Japanner Ryuya Mura (1.00,26) voor. “Het was nog even zoeken, maar ik ben blij”, reageerde Kamminga. “Zeker in dit veld met Nicolò erbij. Ik won ook de overall prijs voor de beste prestatie bij de mannen, dat is mooi meegenomen.”

Valerie van Roon en Kim Busch zwommen beiden de finale op de 50 meter vrije slag. De Britse Anna Hopkin (24,65) won het goud voor van Van Roon (24,84). Busch (24,95) werd derde op de sprintafstand.