Beachvolleybalduo Brouwer/Meeuwsen naar kwartfinales in Ostrava

Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben zich vrijdag geplaatst voor de kwartfinales van het Elite 16-toernooi in het Tsjechische Ostrava. De Nederlanders dankten dat aan een zege in hun laatste groepswedstrijd tegen het Oostenrijkse duo Robin Seidl/Philipp Waller. Het werd 21-17 21-15. Brouwer en Meeuwsen eindigden als tweede in groep C, achter de Noren Anders Mol en Christian Sørum.

Bij de vrouwen bereikten Katja Stam en Raïsa Schoon de volgende ronde als poulewinnaar. Het Oranje-koppel won vrijdag ook het afsluitende groepsduel met de Poolse vrouwen Kinga Wojtasik en Katarzyna Kociolek: 19-21 21-18 16-14. Stam en Schoon hadden ook de eerste twee wedstrijden gewonnen.