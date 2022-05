Bouwman pakt in 19e etappe tweede ritzege in Giro d’Italia

Koen Bouwman heeft in de negentiende etappe van de Giro d’Italia zijn tweede etappezege geboekt. De 28-jarige wielrenner van Jumbo-Visma was na de slotklim in Santuario di Castelmonte in de sprint de snelste van een groep van vijf vluchters.

Bouwman won eerder de zevende etappe in deze Ronde van Italië. Ook verzekerde hij zich als eerste Nederlander van de eindzege in het bergklassement van de Ronde van Italië, mits hij de Giro uitrijdt.

Richard Carapaz behoudt de roze leiderstrui. De Ecuadoraan van Ineos Grenadiers pareerde een aanval van de Spanjaard Mikel Landa en kwam voor zijn concurrenten Jai Hindley uit Australië en Landa bijna 4 minuten na Bouwman als achtste over de streep. Hindley staat tweede op 3 seconden. Landa volgt op 1 minuut en 5 seconden.

De etappe van Marano Lagunare naar Santuario di Castelmonte kende vier beklimmingen waarvan de Kolovrat van de eerste categorie was en de slotklim van ruim 7 kilometer een categorie van tweede klim. Een groep van twaalf renners, met daarbij Bouwman in zijn blauwe trui van het bergklassement, kreeg al snel toestemming van de klassementsploegen om een ruime voorsprong te nemen. Zo liep de marge uit naar meer dan 9 minuten.

Op de Kolovrat kwam Bouwman als eerste van de vier overgebleven koplopers boven. Met 276 punten is hij niet meer te achterhalen in het bergklassement. In de afdaling kwam de Italiaan Andrea Vendrame vooraan terug, waardoor vijf renners aan de slotklim begonnen. In de slotkilometers plaatsten verschillende renners een demarrage, maar Bouwman liet niemand wegrijden.

Bouwman begon de sprint en kwam als eerste door de scherpe laatste bocht, waarbij hij de Zwitser Mauro Schmid, die aan de binnenkant zat, voorbleef. Medevluchters Attila Valter uit Hongarije en Vendrame konden die bocht niet goed houden en stuurden rechtdoor. Schmid moest achter Bouwman even inhouden en kon hem mede daardoor niet meer inhalen voor de streep en eindigde als tweede achter de renner van Jumbo-Visma. Die bezorgde zijn ploeg opnieuw ritsucces, nadat ploeggenoten in de afgelopen twee dagen net naast de etappezege hadden gegrepen.