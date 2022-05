Bouwman wil zich verzekeren van blauwe bergtrui in Giro

Wielrenner Koen Bouwman gaat in de negentiende etappe van de Ronde van Italië proberen om zich te verzekeren van de eindzege in het bergklassement. De 28-jarige renner van Jumbo-Visma heeft de blauwe trui stevig om zijn schouders zitten en kan in de heuveletappe van Marano Lagunare naar Santuario Di Castelmonte de eerste plaats veiligstellen. Hij kondigde voor de start aan mee te willen zitten in een ontsnapping.

“Het belangrijkste voor vandaag is om zoveel mogelijk punten te verzamelen, om de blauwe trui veilig te stellen”, zei Bouwman. Hij voert het klassement aan met 218 punten, de Italiaan Giulio Ciccone staat op de tweede plaats met 103 punten. In de etappe van vrijdag zijn drie beklimmingen: eerst van de derde en de eerste categorie en daarna de slotklim naar Santuario Di Castelmonte van de tweede categorie. De wielrenners rijden ook een stukje door Slovenië.

“Ik heb de trui nog niet binnen, er zijn nog veel punten te verdienen”, zei Bouwman donderdag na de achttiende etappe. “Ik ga er alles aan doen om vrijdag in de ontsnapping mee te zitten.” Zaterdag staat nog een zware bergrit op het programma. De Giro eindigt zondag met een tijdrit in Verona.