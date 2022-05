Golfer Luiten als leider tweede dag Dutch Open in

Golfer Joost Luiten gaat als leider in het klassement de tweede dag in van het Dutch Open. De Nederlander noteerde in de eerste ronde de laagste score met 65 slagen, 7 onder par. Hij heeft één slag voorsprong op de Deen Rasmus Højgaard en de Engelsman Eddie Pepperell.

Luiten begint op Bernardus Golf in Cromvoirt al vroeg aan zijn tweede ronde. De 36-jarige Bleiswijker stapt om 08.30 uur de tee op. Luiten is tweevoudig winnaar van het toernooi, dat jarenlang de naam van sponsor KLM droeg. Hij was in 2013 en 2016 de beste.

Darius van Driel, vorig jaar de beste Nederlander op de vierde plaats, moet nog vroeger afslaan voor zijn tweede ronde (08.10 uur). De 32-jarige prof deelt na zijn eerste ronde van 70 slagen (-2) de 29e plaats.

Na de tweede ronde valt de cut; de spelers in de onderste helft van de tussenstand vallen weg en mogen in het weekeinde niet meer in de derde en vierde ronde uitkomen. Voor de winnaar van het Dutch Open ligt een cheque van bijna 300.000 euro klaar.