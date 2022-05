Nadal zeer tevreden over optreden tegen Van de Zandschulp

Rafael Nadal was zeer content over zijn duel met Botic van de Zandschulp, de beste tennisser van Nederland. De 21-voudig grandslamkampioen stond in de derde ronde van Roland Garros negen games af (6-3 6-2 6-4).

“Vandaag was een zeer goede test en ik speelde mijn beste wedstrijd van het toernooi, zonder enige twijfel. Ik ben erg tevreden over mijn niveau tijdens de eerste twee sets en het begin van de derde set”, zei de 35-jarige Nadal.

“Dat is erg goed nieuws en ik ga zaterdag weer de trainingsbaan op in de wetenschap dat ik mijn niveau flink heb weten op te krikken. Nu moet ik dit vasthouden en blijven werken aan specifieke dingen. Ik probeer dan weer klaar te zijn voor de wedstrijd van zondag.”

Dan is Félix Auger-Aliassime zijn tegenstander en dat is een pikant duel. De Canadees wordt namelijk bijgestaan door Toni Nadal, de oom van Rafael Nadal. Met Toni aan zijn zijde vierde Nadal grote successen. Toni Nadal zou hebben aangegeven dat hij Auger-Aliassime niet gaat coachen in het duel met zijn neef.

“Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik maak me er niet druk om en voor mij is het geen kwestie. Ik weet dat hij het beste voor mij wil. En nu begeleidt hij een andere speler, geen enkel probleem.”

Nadal ging ook in op de aanwezigheid van Zinédine Zidane op de tribune van het Court Suzanne Lenglen. “Ik zag hem niet zitten, maar ik wist wel dat hij er was, omdat het publiek zijn naam scandeerde”, zei Nadal, een groot fan van Real Madrid. “Ik heb na de wedstrijd niet de kans gehad om hem te zien of te spreken.”