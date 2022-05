Schaatsers naar Thialf voor wereldbeker en WK afstanden

De internationale schaatstop komt volgend seizoen twee keer naar Heerenveen. Tussen 18 en 20 november vindt in Thialf de tweede wereldbeker van het seizoen plaats. Het schaatsjaar eindigt ook in de Friese schaatshal met de WK afstanden, van 2 tot en met 5 maart.

De internationale schaatsunie ISU heeft de kalender voor het seizoen 2022-2023 rond. Het seizoen begint met een wereldbeker in de Noorse stad Stavanger (11-13 november), een week later gevolgd door de wereldbeker in Heerenveen. In december wordt twee weken achter elkaar op de Olympic Oval in Calgary geschaatst voor de wereldbeker (9-11 en 16-18 december).

In de Noorse stad Hamar staan in de eerste week van januari de EK allround en EK sprint op het programma. Op de Poolse ijsbaan van Tomaszów Mazowiecki vinden in februari de laatste reguliere wereldbeker (10-12 februari) en de wereldbekerfinale (17-19 februari) plaats. Salt Lake City ontbreekt komend seizoen op de wereldbekerkalender.