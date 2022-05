Van de Zandschulp onder de indruk van verdediging van Nadal

Botic van de Zandschulp was onder de indruk van de Spanjaard Rafael Nadal en met name van zijn verdedigende capaciteiten. De nummer 29 van de wereld kwam er in de derde ronde van Roland Garros tweeënhalve set niet aan te pas tegen de 21-voudig grandslamkampioen. Het werd uiteindelijk 6-3 6-2 6-4.

“Hij speelt anders dan andere spelers en de bal kwam anders mijn kant op. Hij geeft je het gevoel dat je het punt meerdere keren moet maken. Dat je eigenlijk tijdens een rally zes keer het punt moet winnen. Hij laat je spelen op alle belangrijke punten en mist niet veel. Het is frustrerend als je een goede bal slaat en hij hem nog terug heeft óf een goed punt speelt en hij het punt alsnog wint”, aldus Van de Zandschulp (26).

Alleen in de slotfase van de derde set slaagde Van de Zandschulp er even in het duel spannend te maken. Hij kwam van 4-0 terug tot 4-3 en kreeg bij 5-4 zelfs nog een breakpoint om er 5-5 van te maken.

“Ik moest de perfecte wedstrijd spelen om het hem moeilijk te maken. Maar zelfs als ik hard naar zijn forehand ging, dan veranderde hij de bal moeiteloos van richting. En zijn voetenwerk is zo goed en hij maakt zoveel ballen. Zijn return is ook wat hoger dan bij andere spelers en het was moeilijk om me daarop aan te passen.”

De beste Nederlander baalde ervan dat hij Nadal niet wat langer bezig had kunnen houden. “Ik ben vooral teleurgesteld dat ik niet mijn beste tennis heb kunnen spelen. Dat komt mede omdat ik wat nerveus begon. Maar als ik over twee of drie dagen thuis ben, dan kan ik misschien wel tevreden zijn met een plek in de derde ronde.”

Van de Zandschulp gaat zich nu voorbereiden op het grasseizoen, dat over tien dagen begint in Rosmalen.