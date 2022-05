Verstappen ook in tweede training Monaco achter Ferrari’s

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Monaco, net als in de eerste training, de vierde tijd gereden. De regerend wereldkampioen van Red Bull eindigde achter de twee Ferrari’s en achter zijn teamgenoot Sergio Pérez. Charles Leclerc was voor de tweede keer op de dag de snelste.

Leclerc kwam op het stratencircuit in het prinsdom tot 1.12,656 en was daarmee ruim sneller dan tijdens de eerste trainingssessie. De Monegask bleef zijn Spaanse teamgenoot Carlos Sainz 0,044 seconde voor en was beduidend sneller dan de twee Red Bulls. Pérez was 0,379 langzamer. Verstappen zat met 0,447 bijna een halve seconde achter Leclerc.

De training lag even stil toen de Australiër Daniel Ricciardo zijn McLaren in de muur had gereden. Zijn teamgenoot Lando Norris ging aan het einde van de sessie ook nog even rechtdoor bij een bocht, maar kon schadevrij blijven. Norris zetten achter de Ferrari’s en Red Bulls wel de beste tijd neer.

Mercedes-coureur George Russell eindigde met 1.13,406 als zesde in de training en was duidelijk sneller dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen bleef met 1.14,267 steken op de twaalfde plek.

Verstappen leidt het WK-klassement met 110 punten, 6 punten meer dan Leclerc. De regerend wereldkampioen won de laatste drie grands prix en vier races in totaal. Leclerc won de andere twee races.