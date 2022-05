Verstappen vierde in eerste training voor Grote Prijs van Monaco

Max Verstappen heeft bij de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Monaco in de Formule 1 de vierde tijd neergezet. De Limburger kwam in zijn Red Bull tot 1.14,712. Daarmee was hij 0,181 seconde langzamer dan Charles Leclerc in zijn Ferrari. Verstappens ploeggenoot Sergio Perez reed op 0,039 seconde de tweede tijd, voor de andere Ferrari-coureur Carlos Sainz.

De eerste training op het stratencircuit in Monaco vond plaats op vrijdag en niet op donderdag, zoals voorheen gebruikelijk in het prinsdom. De training werd gedomineerd door de wagens van Ferrari en Red Bull. Mercedes had meer moeite om tot een goede tijd te komen. George Russell reed de achtste tijd op 0,680 seconde van Leclerc. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kwam niet verder dan de tiende tijd en was bijna een seconde langzamer dan Leclerc.

Verstappen leidt het WK-klassement met 110 punten, 6 punten meer dan Leclerc. De regerend wereldkampioen won de laatste drie grands prix.