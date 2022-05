Verstappen: we moeten nog wat vinden in vergelijking met Ferrari

Max Verstappen gaf na twee vierde plaatsen in de eerste en tweede vrije training van de Grote Prijs van Monaco toe dat het team nog iets moet vinden om in de buurt te komen van de Ferrari’s. De regerend wereldkampioen was in de tweede vrije training bijna een halve seconde langzamer dan de Monegask Charles Leclerc in zijn Ferrari.

“We hebben een paar dingen geprobeerd om er achter te komen hoe de auto zich gedraagt”, zei Verstappen over het zoeken naar de juiste balans. “Ik was iets meer tevreden met de auto na de eerste vrije training dan na de tweede. Als de balans beter is, kun je iets meer aanvallen en dan komt de rondetijd er ook beter uit. Vergeleken met Ferrari moeten we nog wat vinden. Het komt ook aan op het ‘finetunen’ van de balans.”

Ploeggenoot Sergio Pérez, die de tweede en derde tijd neerzette in de trainingen, liet weten verrast te zijn dat de Ferrari’s er zo ver voor zaten. “We hadden wel verwacht dat ze een gaatje zouden hebben, maar niet zo’n groot gat. Er is dus nog genoeg werk te doen en dan zullen we het zien in de derde kwalificatierun. Dan gaat het erom.”

Verstappen zei ook het verschil te merken met de nieuwe wagens op het stratencircuit in Monaco. “Ja, het is wel oké. Je merkt het gewicht van de auto’s wel, ze zijn wat zwaarder en wat langzamer. Het is ook wat hobbeliger in de auto omdat ze stijver zijn, maar dat is oké. Het is alleen lastiger met het zicht. Het is hectisch om hier rond te rijden.”