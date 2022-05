Wimbledon schrapt ‘Miss’ en ‘Mrs’ van winnaarsbord

Wimbledon gaat de aanspreektitels ‘Miss’ en ‘Mrs’ verwijderen van het bord met daarop alle winnaressen van het grandslamtoernooi. Volgens de krant The Times is dat besluit van Wimbledon weer een stap naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Van de winnaars van het mannentoernooi staan alleen hun voorletter en achternaam op het bord.

Vorig jaar werd de naam ‘Miss A. Barty’ bijgeschreven op het houten bord in het clubhuis van de All England Lawn Tennis Club, waar het grandslamtoernooi wordt gespeeld. Volgens The Times gaat Wimbledon het bord vervangen door een exemplaar zonder de aanspreektitels ‘Miss’ en ‘Mrs’. Enkele jaren geleden stopten de umpires langs de baan al met het gebruik van die aanspreektitels voor vrouwen bij het omroepen van de scores.

Barty komt haar titel dit jaar niet verdedigen. De Australische besloot in maart om op 25-jarige leeftijd haar carrière te beëindigen. Barty stond op dat moment aan kop van de wereldranglijst. Bij de mannen zegevierde de Serviër Novak Djokovic vorig jaar op Wimbledon.

Tennissers uit Rusland en Belarus zijn dit jaar niet welkom op Wimbledon vanwege de oorlog in Oekraïne. De tennisorganisaties ATP en WTA hebben als reactie daarop besloten dat op Wimbledon geen punten voor de wereldranglijst zijn te verdienen. Het Engelse grastoernooi begint op 27 juni.