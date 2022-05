Zege Oostenrijker Haller in Noorwegen, Evenepoel blijft leider

Marco Haller heeft de vierde etappe in de Ronde van Noorwegen gewonnen. De Oostenrijkse wielrenner van Bora-hansgrohe was in finishplaats Kristiansand de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. De Brit Ethan Vernon werd tweede, voor de Noor Alexander Kristoff. Mike Teunissen was op de vijfde plek de beste Nederlander.

Voor de 31-jarige Haller is het zijn vijfde profzege en zijn eerste sinds 2015. Toen verzekerde hij zich van de nationale titel in Oostenrijk.

De Belg Remco Evenepoel van Quick-Step – Alpha Vinyl behield zonder problemen de leiderstrui. De Ronde van Noorwegen duurt tot en met zondag.