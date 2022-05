Laura Smulders is het wereldbekerseizoen goed begonnen. De Nederlandse renster van Team TVE Sport bleef in de openingswedstrijd in Glasgow de Zwitserse Zoé Claessens voor.

Judy Baauw eindigde als derde, voor haar landgenote Manon Veenstra. Zondag is in Glasgow de tweede wereldbekerwedstrijd.

Bij de mannen ging de zege naar de Colombiaan Diego Ospina, voor de Fransman Sylvain André en de Brit Kye White. De Nederlander Mitchel Schotman werd zesde.