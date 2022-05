Covi: ik moest vroeg aanvallen om klimmers voor te blijven

Wielrenner Alessandro Covi vierde zaterdag zijn eerste zege in een grote ronde. De 23-jarige Italiaan van Team Emirates was de beste in de laatste bergetappe van de Ronde van Italië.

“Vorig jaar was ik al twee keer dicht bij het winnen van een etappe van de Giro”, aldus Covi. “Ik wilde dit jaar ook winnen, maar ik fietste in dienst van João Almeida.” De Portugees verliet donderdag de Giro vanwege een positieve coronatest. Covi, die al vrij vroeg wegreed uit een kopgroep van vijftien: “Vandaag was daarom een kans voor mij. Ik viel van ver aan omdat ik geen klimmer ben. Ik deed het behoorlijk goed in de laatste klim. Het is fantastisch voor het team om een etappe te winnen en vooral deze in de mythische bergen.”

Covi bleef de Sloveen Domen Novak 32 seconden voor. De Italiaan Giulio Ciccone werd derde op 37 tellen.