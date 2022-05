Golfer Luiten zakt in Dutch Open verder weg na ronde 79 slagen

Golfer Joost Luiten heeft zijn positie in de derde ronde van de Dutch Open niet kunnen verbeteren. Hij sloot zaterdag af in 79 slagen, zeven boven het baangemiddelde. Hij zakte daardoor verder weg op de ranglijst. Het was zijn slechtste prestatie tot nu toe op de banen van Bernardus Golf in Cromvoirt, na de eerdere rondes van 65 (openingsdag) en 75. Het totaal van de Nederlander is nu 219.

Na de eerste ronde had Luiten nog de leiding op de Dutch Open. Nu is alles anders en de speler was dan ook hard voor zichzelf. “Ik schaamde me op de baan voor mijn spel”, was zijn eerste reactie. “Schaamte, frustratie, woede, cynisme. Het liefst was ik na 9 holes van de baan gelopen. Dit was een dag waarop ik in de ronde al snel dacht: waarom ben je gaan golfen en niet gaan studeren.”

“Het leek wel alsof ik vandaag voor het eerst golfte”, vervolgde hij op de website van de Dutch Open. “Natuurlijk weet ik dat ik aan veranderingen werk en dat het nog niet volmaakt is, maar het verschil was te groot. Donderdag was voor mij echt wel het bewijs dat ik de goede weg ben ingeslagen, maar ik heb nog geen B-spel voor wanneer het niet lekker gaat. Dit is een flinke dreun.”

Lars van Meijel, de andere overgebleven Nederlander in het toernooi, speelde +5 en zakte eveneens op de ranglijst. Victor Perez uit Frankrijk en de Brit Matt Wallace voeren na drie ronden de ranglijst aan, beiden met een totaal van 206.