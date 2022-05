Hindley slaat toe in Giro en neemt leiderstrui over van Carapaz

Jai Hindley heeft de eindzege in de Ronde van Italië zondag voor het grijpen. De Australiër sloeg zaterdag in de laatste bergetappe toe en reed de Ecuadoraan Richard Carapaz uit de roze leiderstrui. De zege in de koninginnenrit, die over 168 kilometer ging van Belluno naar Marmolada, was voor de Italiaan Alessandro Covi.

Carapaz moest Hindley op de laatste klim, 2 kilometer voor het einde, laten gaan. Hindley eindigde als zesde op 2.30 van de 23-jarige Covi, die al vroeg in de etappe was weggereden uit een kopgroep van vijftien man en zijn eerste zege in een grote ronde behaalde. De Nederlander Thymen Arensman kwam als vijfde aan in Marmolada.

Hindley verdedigt zondag in de afsluitende tijdrit in Verona, die gaat over 17,4 kilometer, een voorsprong van 1.25 op Carapaz en 1.51 op de Spanjaard Mikel Landa.

De 26-jarige Hindley eindigde in 2020 als tweede in de Giro. “Ik wist dat dit de meest cruciale etappe zou worden, met een heftige finish”, zei Hindley. “Ik wist dat als ik vandaag goede benen had, ik het verschil kon maken. We zijn geduldig gebleven tot vandaag. We hadden het niet beter kunnen timen. Toen ik hoorde dat Carapaz wankelde, ging ik er gewoon voor. We zullen zien hoe het morgen gaat, het is altijd moeilijk te zeggen hoe een tijdrit zal gaan.”

Carapaz won de Giro in 2019. Een jaar later eindigde de Zuid-Amerikaan als tweede in de Ronde van Spanje en vorig jaar werd hij derde in de Tour. Aansluitend won hij bij de Olympische Spelen van Tokio goud bij de wegwedstrijd.