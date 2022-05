Tennisser Tsitsipas heeft geen moeite met Ymer

Tennisser Stefanos Tsitsipas heeft zonder veel moeite de vierde ronde van Roland Garros bereikt. De Griek, de nummer 4 van de plaatsingslijst, versloeg zaterdag de Zweed Mikael Ymer. Hij had daarvoor niet meer dan drie sets nodig, 6-2 6-2 6-1. Na iets meer dan anderhalf uur was het duel beslist.

“Het ging beter dan in mijn voorgaande duels”, zei Tsitsipas, die het in de eerdere rondes wat zwaarder had. “Misschien omdat ik wat eerder op de dag, onder de zon, mocht spelen. Het ging heel goed, ik ben dan ook tevreden, eigenlijk voor het eerst op dit toernooi.”