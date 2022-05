Verstappen ook in laatste training in Monaco vierde

Max Verstappen heeft ook in de laatste vrije training voor de Grote Prijs van Monaco de vierde tijd geklokt. In de aanloop naar de kwalificatie van later op zaterdag moest Verstappen zijn teamgenoot Sergio Pérez en beide Ferrari-coureurs voor zich dulden. Een dag eerder was de wereldkampioen in beide trainingen ook al als vierde geëindigd.

Charles Leclerc stond toen na beide sessies bovenaan in de Ferrari, zaterdag reed Pérez de beste rondetijd. De Mexicaan van Red Bull klokte 1.12,476 en was daarmee 0,041 seconde sneller dan Leclerc. De Spanjaard Carlos Sainz zette in de Ferrari de derde tijd neer, met 0,370 achterstand. Verstappen gaf iets meer dan vier tienden van een seconde toe op zijn teamgenoot.

Om 16.00 uur begint de kwalificatie in de nauwe straten van Monaco, waar inhalen vrijwel onmogelijk is. Een goede startpositie is daarom cruciaal voor de race van zondag.

Verstappen won de laatste drie grands prix in de Formule 1 en nam daardoor de leiding in het WK-klassement over van Leclerc. De Nederlander heeft 6 punten voorsprong op de Ferrari-coureur.