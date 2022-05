Verstappen rijdt vierde tijd in kwalificatie Grote Prijs Monaco

Max Verstappen is in de kwalificatie van de Grote Prijs van Monaco niet verder gekomen dan de vierde tijd. De wereldkampioen zag zijn voornaamste concurrent Charles Leclerc de beste prestatie leveren, 1.11,376. De Monegask start zondag derhalve in zijn Ferrari van poleposition.

Verstappen moest zijn laatste poging om een betere tijd neer te zetten vroegtijdig onderbreken. Ploegmaat bij Red Bull Sergio Pérez veroorzaakte een crash, waarna Carlos Sainz (Ferrari) tegen hem aan reed. De race moest derhalve worden gestaakt.

“Het is een redelijk lastig weekeinde tot nu toe”, zei Verstappen bij Viaplay. “De laatste ronde ging het iets beter, maar helaas kwam de rode vlag voor ik het kon afmaken. Maar goed genoeg voor ‘pole’ was het in elk geval niet geweest, al was ik waarschijnlijk wel wat dichterbij gekomen. Aangezien elke plek telt op dit circuit is dat wel jammer.”

Hoewel het op het circuit van Monaco doorgaans lastig inhalen is, zag de wereldkampioen nog wel mogelijkheden. “Je moet altijd geconcentreerd blijven. Voor Leclerc lijkt het er momenteel wat beter uit te zien, maar de wedstrijd moet nog komen. Wie weet gaat het morgen wel regenen en dan kunnen er ook gekke dingen gebeuren. We zullen zien wat nog mogelijk is.”

Sainz was ondanks zijn botsing wel goed voor de tweede tijd, voor Pérez.