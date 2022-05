Australiër Hindley verdedigt leiding in afsluitende tijdrit Giro

Jai Hindley begint zondag als favoriet voor de eindzege van de 105e editie van de Ronde van Italië. De 26-jarige Australische wielrenner van Bora-Hansgrohe verdedigt in de afsluitende tijdrit, die 17,4 kilometer lang is, een voorsprong van 1 minuut en 25 seconden op Richard Carapaz. De Ecuadoraan verspeelde zaterdag in de koninginnenrit zijn roze leiderstrui aan Hindley.

De Spanjaard Mikel Landa moet in Verona 1.51 goed zien te maken op Hindley. Nederlanders spelen geen rol van betekenis in het klassement. Wilco Kelderman staat op de zeventiende plaats en Thymen Arensman is achttiende.

Koen Bouwman is al zeker van de blauwe bergtrui. De Nederlander van Jumbo-Visma moet zondag in Verona nog wel finishen in de tijdrit.

Hindley eindigde in 2020 als tweede in de Ronde van Italië, achter de Brit Tao Geoghegan Hart. Kelderman werd toen derde.