Bouwman gaat deze drie Giro-weken nooit meer vergeten

Koen Bouwman hoefde alleen nog maar te finishen in de afsluitende tijdrit van de Giro d’Italia om zich te verzekeren van de winst van het bergklassement. De 28-jarige wielrenner van Jumbo-Visma sloot de tijdrit in Verona af als zestiende en genoot onderweg van het publiek dat de blauwetruidrager toeschreeuwde. “Ik heb er zeker van genoten”, zei hij. “Ik heb hier een supermooie race gereden. Boven verwachting van iedereen en van mezelf. Deze drie weken ga ik sowieso nooit meer vergeten.”

Bouwman schreef niet alleen als eerste Nederlander het bergklassement van de Ronde van ItaliĆ« op zijn naam. Hij won ook nog twee etappes. “De eerste in Potenza is voor mij de mooiste herinnering”, zei hij. “Ik was zo blij dat ik het niet in woorden kon uitdrukken.”

Voor de renner van Jumbo-Visma staan de ritzeges ook nog boven het winnen van de blauwe trui. “De ontlading die erbij komt op zo’n moment op de finish is zo mooi, maar ik ben ook superblij met de trui.”