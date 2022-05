Golfer Luiten sluit ‘frustrerend’ Dutch Open wel goed af

Golfer Joost Luiten heeft een voor hem teleurstellend verlopen Dutch Open afgesloten met een ronde van 69 slagen, drie onder het baangemiddelde in Cromvoirt. De 36-jarige Nederlander eindigt daardoor met een totaal van 288 slagen in de middenmoot van het toernooi dat hij in 2013 en 2016 won, toen het nog KLM Open heette. Luiten stond na de eerste dag met 65 slagen aan kop van het klassement, maar zakte weg door een tegenvallende tweede ronde (75) en een dramatische derde ronde (79).

“Ik ben blij dat het erop zit”, zei Luiten na zijn slotronde, die hij afsloot met een eagle (-2) op hole 18. Het leverde hem applaus op van het publiek. De Zuid-Hollander was de dag begonnen met een bogey en een dubbele bogey op de eerste vier holes. Hij herpakte zich met onder meer vijf birdies. “Ook vandaag was de start dramatisch, maar mooi om met een eagle te eindigen. Ik kwam hier niet om voor de vijftigste plek te spelen. De laatste drie dagen waren frustrerend.”

Luiten zei na zijn ronde van zaterdag zich te schamen voor zijn spel. “Het liefst was ik na negen holes van de baan gelopen. Dit was een dag waarop ik in de ronde al snel dacht: waarom ben je gaan golfen en niet gaan studeren.”

Lars van Meijel eindigde na een slotronde van 73 slagen op een totaal van 291. De andere Nederlandse deelnemers, onder wie Darius van Driel, misten de ‘cut’ en ontbraken in het weekeinde. Van Driel was vorig jaar op de vierde plek de beste Nederlander op het Dutch Open.

Heel wat golfers zijn nog bezig aan hun laatste ronde op de banen van Bernardus Golf.