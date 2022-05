Golfer Perez wint Dutch Open na play-off

Golfer Victor Perez heeft in Cromvoirt de Dutch Open gewonnen. De Fransman stelde de zege veilig in de play-off over vier holes tegen de Nieuw-Zeelander Ryan Fox.

Voor Perez betekende het zijn tweede zege op de Europese Tour. Zijn eerste overwinning behaalde de 29-jarige golfer in 2019 op het Alfred Dunhill Championship.

De Pool Adrian Meronk werd derde, met één slag meer dan Perez en Fox.

Tweevoudig winnaar Joost Luiten, die donderdag na de openingsdag nog leidde maar daarna ver wegzakte, sloot het toernooi goed af en eindigde als 43e. Lars van Meijel wist niet in de top 50 te eindigen.