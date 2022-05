GP van Monaco in Formule 1 met ruim uur vertraging van start

Ruim een uur later dan de bedoeling was, is de Grote Prijs van Monaco in de Formule 1 van start gegaan. Max Verstappen en de andere coureurs zouden om 15.00 uur beginnen aan de race door de nauwe straten van het prinsdom, maar kort daarvoor begon het flink te regenen. De raceleiding besloot de start in eerste instantie met minimaal een kwartier uit te stellen. Na twee rondjes achter de safetycar werd de rode vlag uitgehangen, ten teken dat de coureurs terug naar de pits moesten gaan.

In de pitboxen van hun teams wachtten de coureurs tot het ophield met regenen. Kort na 16.00 uur kon de race over 77 rondes alsnog beginnen. Dat gebeurde wel achter de safetycar. Inhalen was de eerste twee rondes niet toegestaan; daarna verdween de safetycar van de baan en kon echt geracet worden op het natte asfalt.

De Canadees Nicholas Latifi verremde zich al in de eerste ronde achter de safetycar en schoof met zijn Williams de vangrails in. Hij moest naar de pits om een nieuwe neus voor zijn auto te halen.

Max Verstappen was aanvankelijk niet blij met het uitstel. De Nederlander, die in de kwalificatie niet verder was gekomen dan de vierde plek, hoopte juist op regen. “Waar wachten ze dan op? Tot het weer droog wordt?”, zei hij vanaf de startgrid over de boordradio tegen zijn team. Verstappen denkt dat hij in dergelijke omstandigheden meer kans heeft om te winnen in Monaco, waar inhalen normaal gesproken vrijwel onmogelijk is.