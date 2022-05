Hockeysters verslaan Argentinië weer via shoot-outs in Pro League

De Nederlandse hockeysters hebben ook hun tweede duel met Argentinië in de Pro League via shoot-outs gewonnen. Net als zaterdag eindigde de wedstrijd tussen de twee grootmachten in Malden in 1-1. Oranje pakte een bonuspunt via shoot-outs (3-2).

De Nederlandse vrouwen versloegen Argentinië vorig jaar in de olympische finale in Tokio met 3-1. De Zuid-Amerikaanse vrouwen wonnen daarna hun eerste twaalf wedstrijden in de Pro League, terwijl Oranje nogal wat punten liet liggen.

Beide duels met Argentinië op het complex van Union nabij Nijmegen verliepen volgens een identiek scenario. Zaterdag opende Frédérique Matla uit een strafcorner de score, zondag deed Yibbi Jansen dat. Argentinië kwam op beide dagen op gelijke hoogte via een tip-in van María Granatto uit een strafcorner.

In de shoot-outs was Oranje zaterdag foutloos en hield keepster Josine Koning twee Argentijnsen van scoren af. Een dag later misten Matla, Kyra Fortuin en Xan de Waard, net als drie speelsters van de opponent. Nadat Koning na de reguliere serie van vijf nog een shoot-out had gestopt, besliste Pien Sanders het duel in het voordeel van Oranje. Sanders had ook al de eerste shoot-out benut.

Argentinië gaat na veertien wedstrijden aan kop in de Pro League met 38 punten. Nederland, dat vier duels minder speelde, staat op 23 punten. De regerend wereld- en olympisch kampioen won vijf keer en verloor één wedstrijd, vorige maand bij India. Vier duels werden via shoot-outs gewonnen.

Volgend weekeinde speelt Oranje in Londen twee keer tegen Engeland. De speelsters van Den Bosch en SCHC, de clubs die onlangs tegenover elkaar stonden in de finale van de play-offs, krijgen dan rust.