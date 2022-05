Italiaanse motorcoureur Bagnaia wint voor eigen publiek in MotoGP

Motorcoureur Francesco Bagnaia heeft op het circuit van Mugello de Grote Prijs van Italië in de MotoGP gewonnen. De 25-jarige Italiaan van Ducati wist wereldkampioen Fabio Quartararo achter zich te houden. De Franse Yamaha-coureur verstevigde wel de leiding in het WK-klassement.

Bagnaia boekte voor eigen publiek zijn tweede overwinning van het seizoen. Hij zegevierde enkele weken geleden ook in Spanje op het circuit van Jerez.

De Italiaanse MotoGP-debutant Fabio Di Giannantonio had een dag eerder op Mugello in lastige omstandigheden poleposition veroverd. De 23-jarige coureur van Ducati moest de leiding bij de start afstaan en zakte daarna ver terug. Zijn landgenoten Marco Bezzecchi en Luca Marini uit het VR46-team van de gestopte recordkampioen Valentino Rossi reden in de openingsfase van de race een tijdje vooraan, maar al snel meldden Bagnaia en Quartararo zich aan de kop van de race.

Bagnaia gaf de tifosi op Mugello reden voor een feestje. De Spanjaard Aleix Espargaro eindigde achter Quartararo als derde. In het klassement heeft de Franse titelhouder nu 8 punten voorsprong op Espargaro.