Nadal na moeizame zege op Auger-Aliassime nu tegen Djokovic

Rafael Nadal heeft zich moeizaam geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. De Spanjaard, recordhouder met 21 overwinningen in grandslamtoernooien, had in de vierde ronde 4 uur en 21 minuten nodig om zich te ontdoen van de als negende geplaatste Canadees Félix Auger-Aliassime. Nadal plaatste in de vijfde set bij 4-3 de beslissende break: 3-6 6-3 6-2 3-6 6-3.

Voor een plek in de halve finales neemt Nadal het op tegen Novak Djokovic. De Servische nummer 1 van de wereld, die op 20 grandslamzeges staat, won eerder op de dag van de Argentijn Diego Schwartzman.

“We kennen elkaar erg goed”, zei Nadal over Djokovic. “We hebben een lange historie samen. Djokovic kwam naar Roland Garros met een overwinning in Rome op zak. Ik kwam hier niet naartoe vanuit een ideale situatie. Maar we zijn nu op Roland Garros, mijn favoriete plek, zonder twijfel.”

Nadal vindt het lastig te zeggen wie favoriet is. “Het enige dat ik kan zeggen is dat ik volledig gefocust ben. Ik ga alles geven, tot het eind.”