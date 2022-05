Tennisser Rojer naar kwartfinales dubbeltoernooi Roland Garros

Tennisser Jean-Julien Rojer heeft met zijn dubbelpartner Marcelo Arévalo de kwartfinales bereikt van Roland Garros. Het als twaalfde geplaatste koppel rekende in de derde ronde af met de Duitser Tim Pütz en Michael Venus uit Nieuw-Zeeland, die als zevende waren geplaatst in Parijs: 6-4 2-6 6-1.

De 40-jarige Rojer en de 31-jarige Arévalo, afkomstig uit El Salvador, wonnen dit jaar al de ATP-toernooien van Dallas en Delray Beach. Vorig jaar strandde Rojer met Wesley Koolhof in de derde ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Ook in 2020 was de derde ronde het eindstation voor de dubbelspecialist van het Nederlandse Daviscupteam.

Matwé Middelkoop (38) bereikte zaterdag met de 42-jarige Rohan Bopanna uit India al de laatste acht in Parijs. Ze overleefden tegen het Kroatische duo Nikola Mektic/Mate Pavic vijf matchpoints en wonnen in drie sets: 6-7 (5) 7-6 (3) 7-6 (10).