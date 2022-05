Verstappen blij dat hij met derde plaats kan uitlopen op Leclerc

Max Verstappen kon leven met de derde plaats in de Grote Prijs van Monaco. De regerend wereldkampioen zag zijn teamgenoot Sergio Pérez de zege pakken. Hij eindigde ook nog achter de Spanjaard Carlos Sainz, maar bleef zijn concurrent Charles Leclerc in de andere Ferrari voor. “Ik heb mijn voorsprong in het WK zelfs uitgebouwd en dat had ik gisteravond niet verwacht”, zei hij.

“Ik heb het hoogste eruit gehaald wat ik kon na gisteren”, zei Verstappen, die zich had gekwalificeerd met de vierde plaats. “Ik denk dat we het als team heel goed hebben gedaan qua strategie. Het was door de regen heel hectisch.”

Verstappen was ook blij voor zijn teamgenoot Pérez die een week eerder tijdens de Grote Prijs van Spanje nog te horen kreeg van het team dat hij het Verstappen niet te moeilijk moest maken. De Limburger kon hem toen passeren en de zege grijpen. “Het is een geweldig resultaat voor ‘Checo’ ook, ik ben hier heel blij mee.”