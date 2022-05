Verstappen derde in chaotische GP van Monaco, Pérez wint

Max Verstappen heeft het podium gehaald in de Grote Prijs van Monaco. De Nederlandse wereldkampioen eindigde als derde in zijn woonplaats, na een chaotische race die vanwege de regen een uur later begon dan de bedoeling was en ook een tijdje stil lag na een zware crash van Mick Schumacher. Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, boekte in Monaco zijn derde overwinning in de Formule 1.

De Spanjaard Carlos Sainz van Ferrari eindigde als tweede en ging met de Red Bull-coureurs naar het podium. Verstappen bleef zijn titelrivaal Charles Leclerc voor en bouwde zijn voorsprong in het WK-klassement uit naar 9 punten. De Monegask van Ferrari eindigde als vierde.

Red Bull maakte in Monaco dankbaar gebruik van de omstandigheden. In de kwalificatie op zaterdag waren beide Ferrari-coureurs sneller dan Pérez (derde) en Verstappen (vierde). Leclerc zou van poleposition starten, maar een zware regenbui die kort voor de start losbarstte zorgde ervoor dat alles anders werd.

In eerste instantie werd de start met een kwartier uitgesteld, waarna de coureurs achter de safetycar begonnen aan de opwarmronde. Het regende echter zo hard, dat de wedstrijdleiding het onverantwoord achtte om door de nauwe straten van Monaco te gaan racen. Na zo’n drie kwartier wachten kon de grand prix alsnog beginnen. Na twee rondes achter de safetycar werd de race vrijgegeven.

Leclerc en Sainz reden op de opdrogende baan voorop, maar na de pitsstops veranderde de situatie. Leclerc werd naar zijn zin te vroeg naar binnengehaald door Ferrari om zijn intermediate-banden te vervangen door slicks. Verstappen, die wat later naar binnen ging, kwam precies voor de Monegask weer de baan op. Pérez profiteerde het meest van alle bandenwissels en nam de leiding, voor Sainz en Verstappen.

Na 30 van de 77 af te leggen rondes werd de race stilgelegd na een crash van Schumacher, die spinde en vol de omheining in knalde. Zijn Haas-auto brak daarbij doormidden. Schumacher stapte ongedeerd uit, maar omdat de bandenstapel gerepareerd moest worden, werd de rode vlag uitgehangen.

Na de herstart ontstond een strijd tussen de twee Red Bulls, die op de mediumbanden reden, en de Ferrari’s op de harde banden. Rondenlang reden Pérez, Sainz, Verstappen en Leclerc kort achter elkaar door de straten van Monaco. Inhalen bleek zoals zo vaak onmogelijk.

Vanwege het oponthoud kon niet de volledige raceafstand worden afgelegd. Twee uur na de officiële start viel de zwart-wit geblokte vlag en kon Red Bull twee podiumplaatsen vieren. Vorig jaar zegevierde Verstappen in Monte Carlo.