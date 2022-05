Verstappen start van vierde plek in Grote Prijs Monaco

Max Verstappen gaat zondagmiddag in zijn Red Bull als vierde van start in de Grote Prijs van Monaco. De wereldkampioen in de Formule 1 moest in de kwalificatie drie coureurs laten voorgaan, de Monegask Charles Leclerc start in zijn Ferrari van poleposition, daarna volgen Carlos Sainz (Ferrari) en Sergio Pérez (Red Bull).

Verstappen leidt het WK-klassement met 110 punten, 6 punten meer dan Leclerc. De regerend wereldkampioen won de laatste drie grands prix en vier races in totaal dit seizoen.