Koolhof ’team to beat’ in Nederlands getint dubbeltoernooi Parijs

Wesley Koolhof voelt zich in het Nederlands georiënteerde dubbelspeltoernooi op Roland Garros “het team to beat”. De best presterende dubbelspeler van dit jaar mikt in Parijs op zijn eerste grandslamtitel, maar heeft concurrentie van onder anderen zijn oude partners Matwé Middelkoop en Jean-Julien Rojer. Drie Nederlanders staan met hun partner bij de laatste acht.

Zo teleurstellend als 2021 verliep, zo voortvarend is Koolhof begonnen aan dit tennisjaar. Waar vorig jaar nog werd gekenmerkt door partnerwisselingen, een verbroken relatie met zijn coach en de anticlimax op de Olympische Spelen (terugtrekking vanwege positieve coronatest Rojer), valt er op 2022 nog weinig aan te merken. Samen met de Brit Neal Skupski (32) is Koolhof (33) met vier titels het best presterende duo op de tour.

“Tot nu toe zijn we het te kloppen team. Neal en in kunnen wat aanvallender spelen, maar ook wat verdedigender. We hebben niet alleen een plan A, maar ook een plan B en zelfs een plan C”, aldus Koolhof. “Het jaar is pas vijf maanden bezig, maar we kunnen onze doelen nu eigenlijk al bijstellen. We zijn al bijna zeker van deelname aan de ATP Finals en dat is wel bijzonder. Nu willen we het beste team ter wereld worden en ver komen op de grand slams.”

Koolhof is blij dat hij met Skupski weer iemand heeft gevonden voor de langere termijn. “We hebben dezelfde opvattingen over tactieken en trainingen. Het is fijn om twee, drie of vier jaar met dezelfde partner te spelen, ook vanwege de marketing en naamsbekendheid. Dat iemand in januari de app opent en ziet dat we nog steeds met elkaar spelen.”

En die naamsbekendheid kan nog wel iets vergroot worden, want ondanks zijn status als wereldtopper valt de aandacht wat tegen. “Laatst wonnen we het masterstoernooi van Madrid en na afloop hoefden we geen interview te geven. Carlos Alcaraz won het enkelspel en moest waarschijnlijk een persconferentie van drieënhalf uur geven”, aldus de nummer 11 van de wereld.

“De erkenning voor het dubbelspel is verschillend qua land. In maart speelden we in de Verenigde Staten, waar het dubbelspel erg populair is vanwege het collegetennis. En er zijn steeds meer mensen die zeggen dat ze dubbel leuker vinden omdat er meer gebeurt en het sneller gaat. Maar we spelen soms ook voor lege stadions. Nederland is ook een dubbelgericht land, qua competitie-opzet bijvoorbeeld. We zijn van oudsher ook altijd een goed dubbelland geweest en hebben nu weer een goede lichting.”

Koolhof neemt het met Skupski in de kwartfinales op tegen Marcel Granollers uit Spanje en de Argentijn Horacio Zeballos.