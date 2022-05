Schrijvers ‘Nooit meer Qatar’: voorkom dat Spelen naar Qatar gaan

De Olympische Spelen van 2036 mogen koste wat het kost niet in Qatar gehouden worden. Dat zeiden de schrijvers van het boek ‘Nooit meer Qatar’ maandag tijdens de presentatie van hun boek in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Het boek is een reconstructie van de wijze waarop het WK voetbal van 2022 aan Qatar is toegewezen. De auteurs Fran├žois Colin, Hein Meurs, Jurryt van de Vooren en Teun Meurs nodigen invloedrijke voetbal- en clubsupporters uit om na te denken over de vraag ‘Wat als ik de baas zou zijn van de FIFA’ en hoe de ideale voetbalwereld eruit zou moeten zien.

“Qatar wil de Spelen van 2036 organiseren, dat is nog maar veertien jaar hier vandaan. De toewijzing van dit evenement volgt al over een paar jaar”, aldus Van de Vooren. “Als mensen zeggen dat we laat zijn met dit boek en deze actie, zeg ik: Nee, we zijn juist ongelooflijk op tijd. We kijken al naar de Spelen van 2036. Daarom is het zo belangrijk dat het WK voetbal dit jaar geen positief propagandasucces wordt.”

De Olympische Spelen van 2024 zijn in Parijs. In 2028 is Los Angeles gastheer van het grootste sportevenement ter wereld, in 2032 gevolgd door Brisbane.