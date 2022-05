Tennisser Koolhof naar halve finales gemengd dubbel in Parijs

Tennisser Wesley Koolhof heeft in het gemengd dubbelspel de halve finales bereikt op Roland Garros. De 33-jarige Koolhof won met zijn Japanse dubbelpartner Ena Shibahara in twee sets van het Australische duo Sam Stosur/Matthew Ebden: 6-3 6-4. Koolhof en Shibahara, die in de vorige ronde Demi Schuurs en Matwé Middelkoop versloegen, zijn als tweede geplaatst op het grandslamtoernooi in Parijs.

De Nederlandse dubbelspecialist zit met de Brit Neal Skupski ook nog in het mannendubbel. Ze nemen het in de kwartfinales op tegen Marcel Granollers uit Spanje en de Argentijn Horacio Zeballos.