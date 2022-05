Titelfavoriete Swiatek heeft drie sets nodig tegen Chinese tiener

Titelfavoriete Iga Swiatek heeft zich met de nodige moeite bij de laatste acht geschaard op Roland Garros. De Poolse nummer 1 van de wereld had drie sets nodig om zich te ontdoen van de Chinese tiener Zheng Qinwen (19), de mondiale nummer 74: 6-7 (5) 6-0 6-2.

De 20-jarige Swiatek, die in de openingsset liefst vijf setpunten onbenut liet, verloor voor na negen duels op rij zonder setverlies weer eens een set. Na het verlies van de tiebreak verhoogde ze echter haar niveau en ze gunde de jonge Aziatische alleen in de beginfase van de derde set nog twee games.

Zheng liet zich halverwege de tweede set behandelen aan een bovenbeenblessure en maakte naar mate de wedstrijd vorderde steeds meer fouten. Na het kansloze verlies van de tweede set verwijderde ze gefrustreerd het verband van haar been.

“Ze speelt geweldig tennis en ik was wel verbaasd. Ik ben blij dat ik me kon terugknokken na die vrij frustrerende eerste set en nog in het toernooi zit”, aldus de Poolse, die nu 32 duels op rij heeft gewonnen.

Swiatek neemt het woensdag bij de laatste acht op tegen de Amerikaanse Jessica Pegula, die zich in drie sets langs de Roemeense Irina Begu sloeg: 4-6 6-2 6-3.