Alcaraz vertrouwt erop dat hij snel een grandslamtoernooi wint

Carlos Alcaraz klonk kort na de uitschakeling in de kwartfinales van Roland Garros tegen de Duitser Alexander Zverev al weer strijdbaar. “Ik moet hier weer van leren en zorgen dat ik nog beter word. Ik denk wel dat ik kan zeggen dat ik niet ver weg ben van een plek in de halve finales van een grandslamtoernooi of zelfs een grandslamtoernooi kan winnen”, aldus het 19-jarige Spaanse talent.

Alcaraz werd vooraf gezien als een van de titelkandidaten in Parijs. Hij won in de aanloop naar Roland Garros de graveltoernooien van Barcelona en Madrid. Alcaraz hoopte de eerste tiener te worden sinds Rafael Nadal in 2005 die een grandslamtoernooi op zijn naam schreef. “Ik verlaat het toernooi met opgeheven hoofd”, zei de nummer 6 van de wereld na zijn nederlaag in vier sets. “Ik heb gevochten tot de laatste bal en daar ben ik trots op.”

Zverev is 25 jaar en wacht ook nog op zijn eerste eindzege op een grandslamtoernooi. “Ik heb al vaker gezegd dat ik geen 21 meer ben. Ik ben nu op een leeftijd dat ik grote toernooien wil winnen, dat moet ook”, aldus Zverev, die negentien ATP-titels op zijn naam schreef.

In de halve finales wacht Rafael Nadal of Novak Djokovic. “Dat wordt dus een duel tegen de dertienvoudig kampioen of tegen de nummer 1 van de wereld. Het wordt er niet gemakkelijker op.”