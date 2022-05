Alonso voelt nog steeds fysieke gevolgen van crash in Australië

Fernando Alonso ondervindt nog steeds lichamelijke klachten van de zware crash die hij maakte tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Australië op 9 april. “Botten, aanhechtingen, pezen; alles is een puinhoop momenteel”, zei de Spaanse Formule 1-coureur van Alpine na de Grote Prijs van Monaco, waarin hij als zevende finishte met dik verband om zijn polsen. “Dat is nog de schade van de crash in Australië. Een operatie lukt niet, dus het moet met rust genezen.”

Maar van rusten komt het nauwelijks in het drukke Formule 1-seizoen, waarin 22 races zijn opgenomen en de coureurs tot aan de zomerbreak nog zes races hebben. “Helaas moet ik om de twee weken rijden, dus ik probeer thuis te rusten, maar het zal wel een paar maanden duren voordat het volledig is hersteld”, aldus de 40-jarige tweevoudig wereldkampioen.

Zich laten vervangen door reserverijder Oscar Piastri is geen optie voor Alonso. “Het team heeft de punten hard nodig.” Alonso staat dertiende in de WK-stand met 10 punten. Zijn team Alpine neemt de zesde plaats in bij de constructeurs.