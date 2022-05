Gauff ten koste van Stephens naar laatste vier in Parijs

De Amerikaanse tennisster Coco Gauff heeft zich ten koste van haar landgenote Sloane Stephens verzekerd van een plek in de halve eindstrijd van Roland Garros. De pas 18 jaar oude Gauff was de elf jaar oudere Stephens met 7-5 6-2 de baas.

Het is de eerste keer dat Gauff zich heeft weten te plaatsen voor de halve finales van een grandslamtoernooi. Vorig jaar haalde ze op Roland Garros de laatste acht en verloor toen van de Tsjechische Barbora Krejcikova, die uiteindelijk het toernooi wist te winnen.

“Ik ben zó blij dat het nu wel is gelukt. De wedstrijd van vorig jaar heeft me een stuk sterker gemaakt”, zei Gauff. “Ik geloof in mezelf. Vorig jaar was ik te veel bezig met het waarmaken van de verwachtingen en nu probeer ik wat meer te genieten. Hoe goed je presteert of hoeveel je verdient, bepaalt niet hoeveel waardering je krijgt.”

De als achttiende geplaatste Gauff neemt het voor een plek in de finale op tegen de Italiaanse Martina Trevisan, die eerder op de dag de Canadese Leylah Fernandez in drie sets versloeg.

Gauff beleefde al in 2019 haar doorbraak op Wimbledon door als 15-jarige de vierde ronde te halen.