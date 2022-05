Zverev bereikt op Roland Garros opnieuw halve finales

Alexander Zverev heeft zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De 25-jarige Duitser, die in Parijs als derde is geplaatst, rekende af met de 19-jarige Spanjaard Carlos Alcaraz: 6-4 6-4 4-6 7-6 (7). Alcaraz was de nummer 6 van de plaatsingslijst.

Zverev leek lange tijd op weg naar een vrij eenvoudige zege. De Duitser serveerde sterk en won in de eerste twee sets al zijn eigen opslagbeurten. In de eerste set brak hij Alcaraz bij 2-2 en in de tweede set bij 3-3.

De derde set verliep qua scoreverloop lange tijd vergelijkbaar. Dit keer wist Alcaraz echter bij 4-4 een breakpoint te overleven en de game daarna sloeg het Spaanse talent, die vooraf werd gezien als een van de kanshebbers op de titel, zelf wel toe (4-6).

De toeschouwers kregen vervolgens in de vierde set hoogstaand tennis te zien. Zverev leek bij 4-4 de beslissende break te hebben geforceerd, maar Alcaraz toonde opnieuw veerkracht en brak direct terug. In de tiebreak liet Alcaraz één setpunt onbenut. Zverev sloeg toe op zijn tweede wedstrijdpunt.

In de halve finales neemt Zverev het op tegen de Serviër Novak Djokovic of de Spanjaard Rafael Nadal.