Avondsessies bij Roland Garros blijven bestaan ondanks kritiek

De avondsessies bij Roland Garros blijven bestaan ondanks de kritiek van onder anderen Rafael Nadal en Novak Djokovic. De kwartfinale tussen Nadal en Djokovic eindigde dinsdagavond ver na 01:00 uur en beide spelers hadden na afloop kritiek geuit.

“De avondsessies blijven, maar we gaan wel kijken of we kunnen schuiven in de starttijden”, zei toernooidirectrice Amélie Mauresmo. De voormalig nummer 1 van de wereld gaf toe dat de late tijden ‘vragen kunnen oproepen’ rondom het comfort van de spelers. “Die vragen heb ik zelf ook. Maar wat mij betreft zijn de avondsessies zeker gepast, want het zat elke avond tot de nok toe vol. Gisteren was het overvol, maar een handvol mensen vertrok eerder.”

Mauresmo gaf toe dat er vooralsnog geen ‘wonderoplossing’ is voor het programma. “Er waren veel discussies. Er was veel druk, er waren veel problemen.”

Dinsdagavond mopperde Djokovic na zijn nederlaag tegen Nadal al over de late aanvangstijden van de wedstrijden. “Het zijn de televisiezenders die dit beslissen. Zij betalen en bepalen wie er in de avondsessies spelen. Dat is de wereld waarin wij leven”, mopperde de Servische nummer 1 van de wereld.

Nadal kon zich in de woorden van zijn concurrent vinden. “Ik begrijp dat televisiestations veel geld betalen om wedstrijden zo laat te laten spelen, want zo krijgen het toernooi en de spelers geld. Maar als een partij op gravel om 21.00 uur begint en het wordt een vijfsetter, dan kan het lang duren. Ik mag niet klagen, omdat ik nu twee dagen rust heb, maar het kan wel problemen opleveren voor je rust. We zouden naar een evenwicht moeten zoeken”, zei Nadal.