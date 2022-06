Cilic wint in vijf sets van Roeblev en bereikt halve finales

Marin Cilic heeft zich voor het eerst in zijn loopbaan geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De 33-jarige Kroaat was in een meeslepend gevecht in vijf sets te sterk voor de Rus Andrej Roeblev: 5-7 6-3 6-4 3-6 7-6 (2). Bij 6-6 in de vijfde set wordt er een tiebreak gespeeld tot de tien.

De sterk serverende Cilic, de nummer 23 van de wereld, won in de beslissende matchtiebreak vanaf 2-2 acht punten op rij. Na 4 uur en 10 minuten maakte Cilic het af op zijn tweede wedstrijdpunt nadat een backhand van Roeblev in het net was beland.

Cilic sloeg 33 aces en hij won bijna driekwart van de punten op zijn eerste service. De agressief spelende Cilic noteerde liefst 88 winners, waarvan 25 in de beslissende set.

“Het niveau in de vijfde set was hoog. Vandaag was het mijn dag, maar Andrej speelde ook een geweldige wedstrijd. Hij serveert goed en je krijgt niet zoveel kansen”, zei Cilic, die voor het eerst sinds 2018 in de kwartfinales stond op een grand slam. Vorig jaar kwam hij nergens voorbij de derde ronde.

In de halve eindstrijd neemt Cilic, in 2014 winnaar van de US Open, het op tegen de winnaar van het duel tussen de Noor Casper Ruud en de Deen Holger Rune. De andere halve finale gaat tussen dertienvoudig kampioen Rafael Nadal uit Spanje en de Duitser Alexander Zverev.