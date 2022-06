Swiatek twee zeges verwijderd van titel op Roland Garros

Iga Swiatek is op Roland Garros nog maar twee zeges verwijderd van haar tweede grandslamtitel. De Poolse nummer 1 van de wereld was in de kwartfinales met 6-3 6-2 te sterk voor de als elfde geplaatste Amerikaanse Jessica Pegula.

Swiatek maakte het na anderhalf uur op haar vierde matchpoint af met een fraaie backhand langs de lijn. Dat betekende haar dertigste winner van de wedstrijd. Ze sloeg vier aces en gunde Pegula één break. Zelfs plaatste ze vijf servicebreaks.

De Poolse vierde al haar 33e overwinning op rij. Ze heeft ook nog maar twee overwinningen nodig voor de langste zegereeks ooit op de vrouwentour. In 2000 zette Venus Williams een serie van 35 zeges neer.

De indrukwekkende zegereeks van Swiatek betekent niet dat ze zonder zenuwen speelt, zo zei ze in haar oncourt-interview. “Als je niet meer nerveus wordt, dan kun je beter stoppen. Stress maakt je actiever en zorgt ervoor dat je je beste prestatie kunt leveren.”

De 21-jarige Swiatek – die dinsdag haar verjaardag vierde – neemt het bij de laatste vier op tegen de Russin Daria Kasatkina, die eerder op de dag met 6-4 7-6 (5) te sterk was voor haar landgenote Veronika Koedermetova.

Twee jaar geleden won Swiatek op Roland Garros voor het eerst een grand slam. Vorig jaar verloor ze in de kwartfinales van de Griekse Maria Sakkari.

De andere halve finale gaat tussen de Amerikaanse Coco Gauff en Martina Trevisan uit Italië. Beide speelster reikten nooit eerder tot de laatste vier op een grand slam.