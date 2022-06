Teambaas Aston Martin wil liefst verder met Vettel

Formule 1-team Aston Martin wil het liefst verder met Sebastian Vettel. Teambaas Mike Krack spreekt geruchten tegen dat zijn renstal voor volgend seizoen Mick Schumacher wil vastleggen. “We hebben een duidelijk pad voor ogen en dat is dat we verder willen met Sebastian”, aldus Krack op de Duitse tv-zender RTL. “Als je een coureur van zijn kaliber in huis hebt, moet je hem zien te behouden. Het simpelweg een mix van extreme rijvaardigheid, ervaring en de zeer positief ingestelde persoon die ons verder brengt.”

De 34-jarige Vettel is bezig aan zijn zestiende seizoen in de Formule 1 en zijn tweede bij Aston Martin. Zijn contract bij de Britse renstal loopt aan het einde van dit seizoen af. Vettel veroverde tussen 2010 en 2013 vier wereldtitels bij Red Bull, maar wist die successen geen vervolg te geven bij Ferrari. De Italiaanse renstal zegde de samenwerking met de Duitser eind 2020 op.

Bij Aston Martin beleefde Vettel dit seizoen een ongelukkige start. Hij miste de eerste twee races door een besmetting met corona. Geleidelijk aan is hij een beetje op stoom gekomen, hoewel de auto van Aston Martin beduidend snelheid tekortkomt. Vettel scoorde pas 5 WK-punten dit jaar. Krack prees de instelling van Vettel. “De manier waarop hij rijdt en doet, toont aan dat hij heel graag wil.”