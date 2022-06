Volleybalsters beginnen Nations League met nederlaag tegen China

De Nederlandse volleybalsters zijn de Nations League begonnen met een nederlaag tegen China. In Ankara kon de ploeg van bondscoach Avital Selinger een goede start geen vervolg geven. Het werd 16-25 25-22 25-23 25-23 voor China.

Celeste Plak was aan de zijde van Nederland goed voor 24 punten, Fleur Savelkoel nam in de Turkse hoofdstad 14 punten voor haar rekening.

Donderdagmiddag komt Oranje opnieuw in actie. Dan is Bulgarije de tegenstander in Ankara.

De volleybalsters zijn in voorbereiding op het WK in eigen land. Op 23 september is Kenia de eerste tegenstander. Die wedstrijd wordt in het Gelredome gespeeld.