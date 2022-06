Amerikaanse tennisbelofte Gauff haalt finale Roland Garros

De Amerikaanse tennisbelofte Coco Gauff heeft voor het eerst in haar carrière de finale bereikt van een grandslamtoernooi. De 18-jarige Gauff versloeg in de halve finales van Roland Garros de Italiaanse Martina Trevisan in twee sets: 6-3 6-1. Ze speelt zaterdag de finale van het graveltoernooi van Parijs tegen de Poolse topfavoriete Iga Swiatek. Gauff is de jongste finaliste van Roland Garros in 21 jaar.

Trevisan bood in de eerste set nog goed tegenstand en tot 3-3 kon ze gelijke tred houden met Gauff. Daarna begon de Italiaanse, die voor het eerst was doorgedrongen tot de laatste vier van een grand slam, steeds meer fouten te maken. Haar Amerikaanse tegenstander, de nummer 18 van de plaatsingslijst, begon daarentegen steeds overtuigender te spelen. Na anderhalf uur maakte ze het met een lovegame af.