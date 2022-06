Blikvanger Cilic meldt zich af voor grastoernooi Rosmalen

De Kroatische tennisser Marin Cilic heeft zich afgemeld voor het grastoernooi in Rosmalen, dat volgende week wordt gehouden. Dat meldt de organisatie van het Libéma Open. Cilic zit nog in Roland Garros. De nummer 20 van de plaatsingslijst speelt in de halve finales tegen de Noor Casper Ruud. Ook de Belg David Goffin ontbreekt op de banen van het Autotron; hij is geblesseerd.

Robin Haase heeft een wildcard ontvangen voor het hoofdtoernooi. Het wordt de dertiende deelname van de Hagenaar. die in 2006 voor het eerst in actie kwam in het Brabantse ATP-toernooi. Zijn beste resultaat behaalde de 35-jarige Haase in 2015 toen hij zich bij de laatste vier schaarde. “Tennis in Rosmalen is terug en wat ben ik blij om er weer bij te zijn. Voor eigen publiek spelen bij dit unieke evenement blijft na al die jaren even speciaal. Bedankt aan de organisatie voor het vertrouwen. Ik kan niet wachten en kijk uit naar prachtig tennis”, aldus Haase.

Met de komst van Haase telt het hoofdtoernooi vijf Nederlanders: Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn rechtstreeks toegelaten. Jesper de Jong en Tim van Rijthoven hebben net als Haase een wildcard gekregen.